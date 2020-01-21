مقتل شخصين في إسبانيا بسبب الثلوج والأمطار

قُتلَ شخصان على الأقل في ​إسبانيا​، نتيجة تساقط كثيف للثلوج، وهطولات مطرية وعواصف غير مسبوقة.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، فإنه "بسبب سوء ​الأحوال الجوية​، اضطرت سلطات خمس مقاطعات شرق البلاد، إلى إعلان أعلى مستوى من ​حالة الطوارئ​".

وقد توقف العمل في مطار أليكانتي في الساحل الشرقي لإسبانيا، المطل على المتوسط، كما تم إغلاق 30 من طرق السيارات.

ووفقا للوكالة، فإن العواصف والرياح، تسببت بتدمير بعض المباني في الجزء الساحلي من بلدية غانديا بمقاطعة فالنسيا، وفي العديد من المدن الإسبانية الأخرى، فيما من المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية في عموم إسبانيا حتى الأربعاء المقبل.