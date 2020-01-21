الولايات المتحدة ترسل قاذفة استراتيجية أخرى إلى قاعدتها بالمحيط الهندي

قامت ​الولايات المتحدة​ بإرسال قاذفة استراتيجية أخرى من طراز B-52H إلى قاعدتها الجوية في جزيرة دييغو غارسيا في ​المحيط الهندي​، وذلك على خلفية التوتر مع ​إيران​،.

وأشارت بيانات المراقبة من مواقع غربية تهتم بحركة الطيران الحربي، أن هذه القاذفة القادرة على حمل ​صواريخ​ مجنحة ومزودة برؤوس نووية، نفذت رحلتها من قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا إلى جزيرة دييغو غارسيا، لافتةً إلى أنه كانت توجد قبل ذلك في قاعدة دييغو غارسيا، قاذفتان استراتيجيتان من نفس الطراز تم إرسالهما إلى هناك بعد القصف الصاروخي الإيراني للقاعدتين الأمريكيتين في ​العراق​.

وقد توتر الوضع بين إيران والولايات المتحدة، بعد اغتيال ​الجيش الأميركي​ قائد فليق ​القدس​ الإيراني ​قاسم سليماني​ في ​بغداد​ مطلع كانون الثاني، ورد إيران على ذلك بقصف صاروخي استهدف قاعدتين أميركيتين في العراق.