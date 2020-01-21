السلطات الصينية أعلنت وفاة رابع إصابة جرّاء فيروس جديد شبيه بـ"كورونا"

أعلنت السلطات الصينية أنّ رجلاً يبلغ من العمر 89 عاماً توفّي من جرّاء فيروس جديد شبيه بفيروس "كورونا" المسبّب لمتلازمة "سارس" التنفسيّة الحادّة، في رابع حالة وفاة تسجّل من جرّاء هذا الفيروس الذي تفشّى في سائر أنحاء البلاد.
وقالت اللجنة الصحيّة في مدينة ووها حيث ظهر هذا الفيروس لأول مرّة في كانون الأول إنّ الرجل توفّي الأحد بعد أن واجه صعوبات في التنفّس.
وأصيب حتى اليوم أكثر من 200 شخص بهذه الفاشية التي امتدّت إلى ثلاث دول آسيوية أخرى هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.
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