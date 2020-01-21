شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أردوغان تعتقل زوار متنزه شهير بأنقرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لشركة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهى تعتقل كل من يقترب من حديقة جوفان بالعاصمة التركية أنقرة، لتكشف حجم معاناة الشعب التركى من الانتهاكات التى يمارسها نظام الرئيس التركى، حيث تقول المعارضة التركية خلال الفيديو: نعم كما ترون، يعتقلون جميع من يقترب من حديقة جوفان بأنقرة، شاهدوا أيها المواطنون لقد تم اعتقال شخص آخر، ويأخذونه الآن والصحفيون خلفه.

وتابعت المعارضة التركية خلال الفيديو: لا يهتم أى شخص من عمليات الاعتقال، حيث يتم اعتقال كل من يدخل حديقة جوفان، وهناك أيضًا يحاولون إخراج الناس من حديقة جوفان، ويتم إخراج الناس من الحديقة.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة هيونداى الكورية الجنوبية والرائدة فى إنتاج السيارات، أعلنت إيقاف إنتاجها لمدة شهر بمصنعها المنتشرة فى تركيا، بالتزامن مع إفلاس عدد من الشركات الصناعية التركية الكبرى، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تركيا، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، موضحة أن الشركة أعلنت عن وقف إنتاجها بتركيا وإغلاق الشركات التابعة لها هناك لفترة مؤقتة، ونقلت عن وسائل الإعلام بكوريا الجنوبية أنباء عن تعليق إنتاج هيونداى بتركيا لمدة شهر، وأكدت على أن الشركة ستوقف إنتاجها فى الفترة من 20 يناير حتى 6 فبراير، والفترة بين 30 مارس حتى 13 أبريل.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، أن الشركات التابعة لشركة هيونداى بتركيا مثل Hyundai Mobis و Hyundai Glovis سيتم إغلاقها أيضًا لفترة من الوقت، حيث يأتى إغلاق هيونداى لشركاتها فى تركيا تزامنًا مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها تركيا، وإفلاس عدد كبير من الشركات، رغم إعلان حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان أن الأوضاع الاقتصادية قد تحسنت.