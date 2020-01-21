شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تنشر قواتها في مضيق هرمز.. وأمريكا ترحب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها سترسل قوات إلى مضيق هرمز عبر توسيع مناطق عمليات وحدة مكافحة القرصنة تشيونجهاي التابعة لها والمنتشرة في مكان قريب من أجل المساعدة في حماية الممر المائي الاستراتيجي، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "بالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط، قررت الحكومة توسيع مجال نشاط وحدة تشوينجهاي مؤقتا لضمان سلامة شعبنا وحرية الملاحة للسفن".

وذكرت الوكالة أن نشر تلك القوات لن يكون ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وتقول وزارة الدفاع إن وزارة الخارجية الأمريكية ترحب بتلك الخطوة.