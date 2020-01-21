صنفت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، «حزب الله» اللبناني، منظمةً إرهابية، كما قامت بتجميد أصول ميليشياته بالكامل.
وقالت الخزانة البريطانية، إنها صنفت «حزب الله» اللبناني بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصوله.
يذكر أنه في السابق كان الجناح العسكري فقط لـ«حزب الله» هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.
وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي.
وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد ذكرت، في وقت سابق، أن لندن تكتمت على «مخطط إرهابي» لـ«حزب الله» اللبناني؛ تفادياً لإفشال المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا... بريطانيا تجمد أصول «حزب الله» بالكامل وتصنفه إرهابيًا بجناحيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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