عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوريا الجنوبية تعلن إرسال وحدة لمكافحة القرصنة إلى منطقة الخليج

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إرسال وحدة لمكافحة القرصنة إلى منطقة الخليج.



وأوضحت الوزارة أن وحدة البحرية الكورية ستقوم بمهام لحماية مواطنيها وسفنها بالمنطقة تحت قيادة الجيش الكوري الجنوبي.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت، الإثنين، أن 8 دول أوروبية أكدت دعمها السياسي للبعثة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز.

Advertisements

وقالت الخارجية الفرنسية إن ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال تعرب عن دعمها السياسي للبعثة البحرية الأوروبية في هرمز.

وتقود فرنسا مهمة بحرية في مضيق هرمز لمدة 6 أشهر بدأت في يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أسست تحالفا عسكريا بحريا للقيام بمهمة مماثلة، لحماية الملاحة في الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن واتُهمت إيران بالوقوف خلفها.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو/أيار الماضي، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني.

ويمر نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم عبر مضيق هرمز، ولطالما هددت إيران بإغلاق المضيق الاستراتيجي.