“بن سلمان” و”البرهان” يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بن سلمان والبرهان يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك الثلاثاء 21 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان والفريق أول البرهان. Advertisements كما جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات بين الرياض والخرطوم. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، مؤخرا، أن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأضافت أن السعودية تعمل على "إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة".

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