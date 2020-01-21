AFP: سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على محيط السفارة الأميركية ببغداد

أفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" عن سقوط ثلاثة ​صواريخ​ كاتيوشا ليلا في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط العاصمة بغداد، مشيرا الى أن صوت صافرات إنذار سمع المنطقة الخضراء، من دون أن يتسنّى على الفور معرفة ما إذا أدّى هذا القصف الصاروخي إلى وقوع خسائر أو أضرار.

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