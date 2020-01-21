شكرا لقرائتكم خبر عن 14 اقتراح برغبة فى البرلمان بشأن نقص الأجهزة الصحية بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، 14 اقتراحا برغبة، تتناول مشكلات منظومة الصحة والدواء، من نقص أجهزة ومستلزمات طبية وصيانة، وسوء الخدمة فى بعض المستشفيات والوحدات الصحية والمطالبة بتطويرها، ومطالب بدعم مستشفيات الصحة النفسية.

وتتضمن هذه الاقتراحات برغبة، ما يأتى:

1 ـ اقتراح برغبة من النائب أسامة العبد، بشأن تحويل مستشفى عزبة البرج بمحافظة دمياط من مستشفى مركزى (ب) إلى مستشفى مركزى (أ).

2 ـ اقتراح برغبة من النائب أحمد رسلان، بشأن افتتاح 3 مدارس تمريض للبنين بمحافظة مطروح.

3 ـ اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى علوان بالصحة النفسية بمحافظة أسيوط.

4 ـ اقتراح برغبة من النائب سيد أحمد بشأن تزويد مستشفى سيدى سالم المركزى بمحافظة كفر الشيخ بجهاز أشعة رنين مغناطيسى.

5 ـ اقتراح برغبة من النائب مصطفى الطلخاوى، بشأن سرعة الانتهاء من مركز عباس حلمى للصحة النفسية وعلاج الإدمان ـ العجمى ـ محافظة الإسكندرية.

6 ـ الاقتراح برغبة من النائب بسام فليفل، بشأن الانتهاء من أعمال الصيانة بمستشفى طلخا المركزى بمحافظة الدقهلية.

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7 ـ اقتراح برغبة من النائب جمال آدم، بشأن إنشاء لجنة دوائية عليا لقطاع الصعيد، مقرها محافظة أسيوط.

8 ـ اقتراح برغبة من النائب محمد سعد تمراز بشأن تزويد الوحدات الصحية بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالمعدات والأجهزة.

9 ـ الاقتراح برغبة من النائب محمد فؤاد، بشأن تحويل الوحدة الصحية بمنطقة الكونيسة، حى العمرانية، بمحافظة الجيزة، إلى مستشفى عام.

10 ـ اقتراح برغبة من النائب هانى النواصرة، بشأن تجديد وتطوير عيادة عمر بن الخطاب، التابعة لهيئة التأمين الصحى بمدينة كفر الشيخ.

11 ـ اقتراح برغبة من النائب حسنى حافظ، بشأن زيادة عدد غرف العناية المركزة بمستشفى شرق المدينة بمحافظة الإسكندرية.

12 ـ اقتراح برغبة من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى الرمد، بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا.

13 ـ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية المعدية بمركز إدكو بمحافظة البحيرة إلى مستشفى تكاملى مميزة.

14 ـ اقتراح برغبة من النائب حامد جلال جهجهة، بشأن تجهيز وافتتاح الوحدة الصحية بقرية لومانة بمركز المحلة الكبرى ـ بمحافظة الغربية.