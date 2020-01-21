رئيس وزراء تونس الجديد: سنفتح مجال المشاركة السياسية بعيدا عن أي إقصاء

الثلاثاء 21 يناير 2020

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، الثلاثاء، إنه سيفتح المجال للمشاركة السياسية على أوسع نطاق ممكن.



وأضاف أن المشاركة السياسية ستكون بعيدة عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية.

وكانت الرئاسة التونسية، الإثنين، قالت إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التكليف بعد فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة التونسية، في الحصول على ثقة البرلمان في الجلسة التي عقدت 10 يناير/كانون الثاني 2020، حيث صوّت ضدها 134 صوتاً مقابل 72 صوتاً مؤيداً فقط.

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والتقى الرئيس التونسي، قبل الإعلان عن الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف منذ إعلان تكليفه، عقد مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

ورشح الفخفاخ لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة أحزاب: التيار الديمقراطي وحركة الشعب (41 مقعداً)، وحزب "تحيا تونس" (14 مقعداً).

وتولى رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ حقيبتي السياحة والمالية بين عامي 2012 و2013، وهو من مواليد سنة 1972، وحصل على درجة الماجستير من جامعة ليون في فرنسا.