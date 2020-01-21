بومبيو يتوقع إجراءات أمريكية جديدة لدعم زعيم المعارضة بفنزويلا

توقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن تتخذ بلاده مزيدا من الإجراءات دعما لزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو.

جاء ذلك بعد لقاء بين بومبيو وجوايدو على هامش مؤتمر إقليمي في بوجوتا.

وقال بومبيو للصحفيين: "أتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات أخرى لمواصلة دعم الرئيس جوايدو والشعب الفنزويلي".

وأضاف أن فنزويلا، التي تعاني من انهيار اقتصادي وتضخم مفرط تحت قيادة الرئيس نيكولاس مادورو، دولة فاشلة.

وتحدى جوايدو حظرا على سفره خارج البلاد وسافر إلى كولومبيا.

وقال جوايدو للصحفيين: "ستُجرى اجتماعات مهمة في أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي خصوصا في دافوس.. توجد قوى لا يمكن احتواؤها مثل القوى الساعية للديمقراطية".

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وهدد الاتحاد الأوروبي فنزويلا بعقوبات جديدة بعد انقضاء فترة انتخاب رئيس البرلمان.

وأعلن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس الماضي، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعامل "بإجراءات محددة" تجاه أشخاص ينتهكون الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان في فنزويلا.

وتعاني فنزويلا حاليا من أزمة عميقة، حيث يدور صراع قوى منذ نحو عام على قيادة هذه البلاد.

كان زعيم المعارضة خوان جوايدو انتخب رئيسا للجمعية الوطنية الفنزويلية بداية 2019 بعد أن تولى حزبه "إرادة الشعب" قيادة الجمعية بصفة دورية.

وفي أعقاب ذلك، أعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد وأعلن تحديه لرئيس الدولة المنتخب نيكولاس مادورو.

وانقسم البرلمان خلال الانتخابات التي جرت مؤخرا على منصب رئيس البرلمان الفنزويلي إلى جبهتين متعارضتين، اختارت كل منهما رئيسا لها.

واختار نواب المعارضة جوايدو، إلا أن برلمانيي حزب الوحدة الاشتراكي الحاكم والمنشقين عن تحالف المعارضة اختاروا لويس بارا.

ومنعت قوات الأمن التابعة لحكومة مادورو جوايدو وآخرين من دخول البرلمان، كما أقصيت الصحافة المستقلة من حضور الجلسة.