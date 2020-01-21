شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق برلمانى حكومى لتحويل منطقة حمام موسى إلى منتجع عالمى للسياحة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب معتز الشاذلى، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة تواصلت مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لترتيب تحويل منطقة حمام موسى إلى منتجع عالمى للسياحة العلاجية، بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة جنوب سيناء، وكل الجهات المعنية.

وشدد "الشاذلى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، على ضرورة استثمار كل الموارد الطبيعية فى البلاد، خاصة مع عودة الأمن بشكل كبير، مشيراً إلى أن جميع الخبراء الأجانب أكدوا أن المياه الموجودة بعيون موسى تشفى من العديد من الأمراض المستعصية.

Advertisements

وأضاف النائب، أن هناك توصية أخرى سيتضمنها تقرير اللجنة، بسرعة إعادة إنشاء مسرح الطور من جديد، بتوفير موازنة 20 مليون جنيه، بالمناصفة بين المحافظة ووزارة الثقافة، كما وعد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ورصد الوفد البرلماني للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إهمال شديد في عدد من المواقع التى تفقدها في عدد من الجولات المفاجئة له خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، في ضوء الطلب المقدم من النائب غريب حسان، منها تهالك شديد وتراكم القمامة في مسرح الطور، وإهمال تسبب في انتشار الطحالب في حمام موسى، ما دفع اللجنة أن تقرر استدعاء وزيرى السياحة والتخطيط في اجتماع موسع

وضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليا فى مدينة شرم الشيخ 12 نائبا من أعضاء لجنة الثقافة والأثار والإعلام وهم النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى امين سر اللجنة والنواب ياسمين ابو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عواره ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلي.