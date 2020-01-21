أرادوا الزواج من مغربيات.. رجال أتراك ضحايا نصب من طرف وسيط!

في واقعة مثيرة، وقع عدد من الرجال الأتراك في شباك نصب محكم من طرف وسيط مفترض، اتهموه بالنصب عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بعد أن عمد الشخص المذكور على إيهامهم بالزواج من مغربيات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدد من الرجال الأتراك وهم متزوجون، اكدوا أنهم ضحايا نصب من طرف وسيط، اقنعهم بوعود زواج مزيفة من طرف مغربيات مقابل مبالغ مالية هامة.

وأوضح الضحايا الأتراك في برنامج بثته إحدى القنوات التلفزية التركية، قبل أيام، أن الوسيط تمكن من خضاعهم فعلا، بعدما عمل على إطلاعهم على صور لمغربيات يرغبن بالزواج بهم وبشروط التي تناسبهم، بحسب ما أكد لهم الوسيط المفترض.

وأشار الضحايا الى أنهم يرغبون بالزواج من المغربيات من خلال الفاتحة فقط، لأن القانون التركي يمنع التعدد، إلى أنهم وقعوا في شباك نصب محكم من طرف الوسيط المفترض، الذي ألقي القبض عليه من طرف الشرطة التركية.