واشنطن تثمن تصنيف كولومبيا وهندوراس وجواتيمالا حزب الله منظمة إرهابية

الثلاثاء 21 يناير 2020

ثمن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، قرارات دول كولومبيا وهندوراس وجواتيمالا بشأن تصنيف حزب الله اللبناني المدعوم من إيران منظمة إرهابية.



وكانت حكومة هندوراس قد أعلنت، الإثنين، تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.

وقال نائب وزير الأمن في هندوراس إن حكومة بلاده أعلنت رسمياً تصنيفها جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منظمة إرهابية.

بإعلان حكومة هندوراس تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، تتزايد الضغوط التي تمارس على هذه المليشيا بشكل ملحوظ، ويضيق الخناق تدريجياً على هذا الحزب المدعوم من إيران.

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والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنها صنفت حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي، منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصوله.

والإعلان البريطاني يرفع عدد الدول التي اتخذت هذا القرار إلى 12، إضافة إلى منظمتين. الدول هي: أمريكا وإسرائيل وباراجواي وكندا وبريطانيا وهولندا واليابان والأرجنتين والسعودية والإمارات والبحرين، أما المنظمتان فهما جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

وفيما تصنف أستراليا والاتحاد الأوروبي الجناح العسكري فقط للمليشيا منظمة إرهابية، أوصى البرلمان الألماني، الشهر الماضي، بأغلبية كبيرة، الحكومة بحظر أنشطة حزب الله بشكل كامل في الأراضي الألمانية.

كما يسعى عدد من دول أمريكا اللاتينية إلى اتخاذ هذه الخطوة من بينها؛ البرازيل وجواتيمالا التي أعلنت، الأربعاء الماضي، أن الرئيس المنتخب أليخاندرو جياماتي ينوي تصنيف مليشيا "حزب الله" اللبناني منظمة "إرهابية".