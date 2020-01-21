العراق.. سقوط صاروخين في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

الثلاثاء 21 يناير 2020

أعلنت مصادر أمنية عراقية، الإثنين، سقوط صاروخين اثنين من طراز كاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد.



يأتي ذلك في حين قالت وسائل إعلام إن عدة صواريخ سقطت بالقرب من المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وأوائل الشهر الجاري، أعلنت مصادر أمنية عراقية سقوط ٤ صواريخ كاتيوشا قرب مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، بينما سقط صاروخ خامس على أحد المنازل في منطقة الجادرية المجاورة للمنطقة الخضراء، مخلفا قتيلين و٣ جرحى من أفراد عائلة واحدة.

Advertisements

وقال الرائد عاصم الكرخي، الضابط في قيادة شرطة بغداد، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب ٣ آخرون جميعهم أفراد عائلة واحدة، إثر سقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" على منزلهم في منطقة الجادرية بجانب الرصافة من بغداد، في حين سقطت ٤ صواريخ أخرى قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد دون أن تسفر عن أي ضحايا، مشيرا الى أن المنزل احترق بالكامل.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر عقب قتل الإرهابيين قاسم سليماني قائد فيلق القدس الجناح المسلح للحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة مليشيات الحشد وقيادات أخرى في غارة شنتها طائرة أمريكية دون طيار، فجر الجمعة، قرب مطار بغداد الدولي.

وسبق ذلك، اقتحام عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيات التابعة لإيران.

ومنذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتعرض مصالح أمريكية في العراق، خصوصاً قواعد عسكرية لهجمات صاروخية متزايدة، لم تتبنّها أي جهة.