الرئيس التونسي يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة المقبلة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:00 صباحًا, 21 يناير 2020 م المناطق - الرياض قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف الوزير الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس التقى مساء اليوم في قصر قرطاج الوزير الأسبق إلياس الفخفاخ وسلمه رسالة تكوين الحكومة في مدة لا تتجاوز شهراً ابتداء من يوم الثلاثاء 21 يناير 2020م، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور التونسي، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

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