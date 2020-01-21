شكرا لقرائتكم خبر عن هندوراس تصنف رسميا «حزب الله» منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

قال لويس سوازو نائب وزير الأمن في هندوراس أمس الاثنين إن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيفها لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية. وأضاف سوازو "نعلن حزب الله منظمة إرهابية وسندرجه في سجل للأشخاص والمؤسسات التي لها صلة بالأعمال الإرهابية وبتمويلها". وقال أليخاندرو جياماتي رئيس جواتيمالا الجديد الأسبوع الماضي إنه يعتزم أيضا تصنيف حزب الله جماعة إرهابية .

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