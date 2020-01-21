شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وأسر عشرات الحوثيين شمال صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

قتل وأسر عشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة نهم شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر عسكرية الإثنين، بمقتل 80 حوثيا وأسر 100 آخرين خلال اشتباكات، حيث دارت معارك عنيفة على جبهة نهم شمال شرق صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، وفقا لـ«العربية نت».

وتمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملا وتبة الكحل في معارك مستمرة.

وأوضحت المعلومات أن قوات الجيش ما زالت تواصل تقدمها؛ لاستعادة السيطرة على تبة الصافح.

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بالمقابل، أشار المصدر إلى أن الحوثيين حشدوا قوات بأعداد كبيرة وحاولوا الالتفاف من جبل هيلان الإستراتيجي بهدف قطع الطريق الواصل من مأرب إلى فرضة نهم باتجاه العاصمة صنعاء، إلا أن الجيش الوطني تمكن من الالتفاف على ميليشيات الحوثي بعد تقدمهم، وحاصرهم واشتبك معهم بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، موقعا في صفوفهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تجمعات للميليشيات بمنطقة المدافن بمديرية نهم، وبمنطقة الأعروش في مديرية خولان الطيال.

وأكد مصدر ميداني مقتل القيادي الحوثي «أبو ثابت الهاشمي» و13 من مرافقيه، في عملية استدراج، نفذتها قوات الجيش الوطني لمجاميع من الميليشيات الحوثية في منطقة حريب بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وكان الجيش اليمني قد شن بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خلال الأيام الماضية، هجوما واسعا على مواقع تسيطر عليها الميليشيات، غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض في مديرية نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثيين.