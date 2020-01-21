شكرا لقرائتكم خبر عن العامري ذراع «الملالي» الأول بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

تطرق موقع منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، لماضي هادي العامري، مؤسس ميليشيات «بدر» العراقية، ووصفه بالإرهاب الذي يمشي على قدمين، والعميل الأول لنظام الملالي هناك.

ووصولا إلى التظاهرات العراقية التي بدأت في ديسمبر الماضي، أوضحت المقاومة الإيرانية، أن ذلك أظهر حجم الإرهاب الذي تتصف به الميليشيات الموالية لنظام طهران، وقال: إثر مطالبة العراقيين بتغيير النظام الذي تسيطر عليه إيران -ويوجهه حيثما يريد- استدعى الملالي الميليشيات الإرهابية بكل أنواعها لقمع ثورة الشعب السلمية، وعلى رأسها «بدر» بقيادة هادي العامري العميل الأول للنظام الإيراني في العراق.

» ميليشيات «بدر»

وترجع نشأة ميليشيات «بدر» إلى الحرب العراقية - الإيرانية، فبعد عامٍ واحدٍ فقط من تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بالمنفى، على يد محمد باقر الحكيم، تأسست ميليشيات «فيلق بدر» في إيران عام 1982، بمبادرة من استخبارات طهران، بمعاونة بعض المنفيين العراقيين هناك، وكان من بينهم هادي العامري، بغية الاستفادة من أسر المئات من عناصر الجيش العراقي من ضباط وطيارين، وجنود وأفراد من قبل القوات الإيرانية، لأهداف دعائية وسياسية وعسكرية واستخبارية تخدم جانب الملالي.

وعهد النظام الحاكم في إيران بقيادة الموسوي الخميني إلى باقر الحكيم الإشراف على الفيلق، وساعده لسنوات عدة محمود الهاشمي، أحد أعضاء مجلس القضاء الإيراني حاليًا، وكانت البداية بلواء انضم إليه من ارتضوا طائعين أن يكونوا رأس الحربة في محاربة نظام صدام حسين وقتها، ثم تحول إلى فرقة، قبل أن يصل إلى فيلق.

» قادة الأفواج

هادي فرحان عبدالله العامري الملقب بـ «أبو حسن العامري»، والمعروف في إيران بـ «هادي عامري» من مواليد 1954 في محافظة ديالى، ويمتلك بيتا في بلدة مفتح بمدينة كرمانشاه حيث يسكن قادة فيلق القدس، وآخر في مقر «رمضان» التابع لقوات الحرس.

عاش لسنوات في إيران قبل سقوط حكومة صدام وإلى حين عودته إلى العراق في 2003، وخلال الحرب الإيرانية العراقية كان من قادة أفواج المشاة للحرس الثوري، فيما ظل لفترة ضمن المسؤولين لقسم الاستخبارات ثم مسؤولا عن عمليات 9 بدر.

وفي 1991 كلف باقر الحكيم مهمة العمليات داخل الأراضي العراقية لهادي العمري، وتولى مسؤولية الحركات داخل العراق، إضافة إلى مسؤولية عمليات «9 بدر».

وفي 1997 عين رئيسا لهيئة أركان «9 بدر»، وبعد تنحي أبو علي البصري قائد 9 بدر، أصبح العامري مساعد الهالك رفقة الإرهابي قاسم سليماني بالقصف الأمريكي على مطار بغداد، أبو مهدي المهندس قائد «9 بدر»، وفي 2002 عين لقيادة فيلق «بدر» بدلا من المهندس، وهو خريج دورة كلية القيادة والأركان المسماة «دافوس» من جامعة الإمام الحسين في طهران.

وكشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 2004، قائمة من 32 ألفا من مرتزقة فيلق القدس الإرهابي في العراق، من بينهم هادي العامري، حيث حمل ملفه في قائمة المرتزقين الرقم 10074 ورقم حسابه المصرفي في مصرف «سبه» في إيران 3014، ورمزه في سجل المرتبات هو 3829597، كما كان يتسلم شهريا مبلغ 2.601.783 ريالا إيرانيا، أي ما يعادل راتب عميد للحرس الثوري.

» تبعية مطلقة

وتعتبر ميليشيات «بدر» وقائدها هادي العامري من المجاميع الميليشياوية العميلة للنظام الإيراني، حيث يعد خامنئي المرجع الديني لهم، وهو ما جعل العامري يقبّل يد خامنئي، كما لو كان عبدا يتضرع لسيده، هذا المشهد الذي كشف بوضوح عن هوية الإرهابي الذي يمشي على قدمين بالعراق، وعمالته لديكتاتورية الملالي.

وكان التلفزيون الإيراني بث مقطعا تم تداوله بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر العامري على الجبهة وهو يقاتل إلى جانب الجيش الإيراني ضد نظيره العراقي في 1987 في معركة «كيلان غرب»، وظهر متحدثاً باللغتين العربية والفارسية مع المراسل الحربي لتلفزيون الملالي.

وبدأ العامري بسرد تطورات المعركة بداية باللغة الفارسية، وانتقل بناءً على طلب المراسل ليتحدث بالعربية، قائلا: توجهنا إلى كيلان غرب حيث كنا حاضرين في «باختران»، لصد العدو والمنافقين -يقصد الجيش العراقي ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة- وتحركت قواتنا وسيطرت على المنطقة، واستطاعت أن تستميت لـ4 أيام أمام اندفاع العدو.

ويتابع رداً على سؤال بالفارسية حول زعيم الجمهورية الإيرانية الخميني آنذاك، بالقول: نحن مع رأي الإمام الآن، الإمام إذا قال «حرب؛ حرب، صلح؛ صلح، ونحن نعلم أن الإمام الآن هو من يمثل الإسلام، وسنستمر بتوجيه الضربات المهلكة حتى آخر قطرة دم».

وتبين هذه الجمل الأخيرة جوهر عقيدة هادي العامري، وسائر قادة الميليشيات الطائفية في العراق، الذين يتبعون لفكر «ولاية الفقيه» المطلقة حتى لو كان على حساب بلدانهم وشعوبهم.

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» تشكيل «الحشد»

وبعد سقوط الموصل كلف هادي العامري بتكوين «الحشد الشعبي» الطائفي، ودمجهم في ميليشيات بدر، وعندها حشد هادي العامري عناصر تلك الفصائل من كافة المدن العراقية ونظمهم في إطار ألوية في منظمة «بدر»، وفي خريف 2014 بلغ عدد عناصر ميليشيات «بدر والحشد الشعبي» 8 ألوية دربت على احترافية عالية لممارسة الإرهاب والإجرام.

وكان لميليشيات «بدر» دور نشط في أغلبية المعارك، خاصة في المناطق ذات المكون السني، منها المقدادية وآمرلي، جرف الصخر، وصلاح الدين، وارتكبوا فيها أعمال القتل والإبادة وعمليات سرقة ونهب أموال المواطنين العزل.

وبعد إعلان الاستنفار طلب العامري من قادة «بدر» تسجيل أسماء المتطوعين في مناطقهم، فيما تلقى الأفراد التابعون للميليشيات أسلحة وتجهيزات من الحكومة بعد تسجيل أسمائهم، وأرسلوا برفقة العناصر القدامى إلى مختلف المراكز التدريبية.

وفي تلك الأثناء استلمت ميليشيات «بدر» في استنفار القوة بعض الأسلحة وتشمل: بندقية ورشاش «بي كي سي» والهاون وراجمة الصواريخ 107 ملم ومدفعا أحاديا.

» بساتين «الدورة»

ونقل معظم المتطوعين التابعين لـ«9 بدر» إلى بساتين منطقة الدورة في بغداد لخوض فترة تدريبية، فيما أوكلت قيادة كل المجموعة إلى أحد قادة الميليشيات القدامى، الذي كان يعمل منذ سنوات مع فيلق القدس في إيران.

وحينها طلب فيلق القدس من العامري توظيف عناصر وقادة «بدر» الكبار الذين كانوا في إيران لسنوات للتصدي لأهل العشائر وثوارها، ليستقدم في أواسط يونيو 2014م، 250 منهم من محافظات الجنوب إلى بغداد وديالى.

وارتكبت ميليشيات هادي العامري العديد من الجرائم، ومنها مجزرة أهل السنة في محافظة ديالى، بحجة دعمهم «داعش»، وفي أواخر يوليو 2014 خطفت وقتلت «بدر» أعدادا كبيرة من شباب قرى «العظيم والخالص وبعقوبة» في ديالى، كما علقوا جثث الضحايا من الجسور والأعمدة الكهربائية.

كما أفادت تقارير الإعلام الدولية والمنظمات المدافعة لحقوق الإنسان بأن عملية الخطف والقتل لأهل ديالى في العراق حصدت أرواحا عديدة، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجري تحت إشراف فيلق القدس الذي يقود الميليشيات العراقية حاليا.

وفي يوليو 2014 استغل نوري المالكي -رئيس الوزراء آنذاك- سقوط الموصل وحضور عناصر «داعش» في ديالى، وعين قائد «بدر» العامري في منصب القيادة العسكرية للمحافظة، لتحقيق أهم مطالب قاسم سليماني بتغيير ديموغرافية سكان ديالى.

» مجازر ديالى

ونفذ العامري في أواخر 2014 -تحت ذريعة محاربة «داعش»- مجازر وحروب إبادة في مدن وقرى ديالى، بمساعدة قائد شرطة المحافظة المجرم جميل الشمري.

كما قامت ميليشيات بدر والحشد الشعبي بردم وتدمير عشرات الآبار جراء التطهير الطائفي هناك، وبحسب شهود عيان: ردم الحشد الشعبي 30 بئرا للري في ناحية السعدية في ديالى، وفي مدينة المقدادية وسائر مدن المحافظة ذات الأغلبية السنية، ثم قامت عناصر الميليشيات بأوامر من العامري بخلق أجواء رعب وخوف عبر القتل والخطف لإرغام المواطنين على ترك منازلهم.

وجرت هذه الأعمال بموازاة تمرير سياسات سليماني في المحافظة بهدف تغيير ديموغرافية سكان المحافظة، بارتكاب كافة الانتهاكات من قطع للرؤوس وهدم للبيوت على ساكنيها، والتهجير وغير ذلك من أساليب الإرهاب.

كما استغل النظام الإيراني الفرصة عندما كان العامري وزيرا للنقل العراقي، واستخدم مطار بغداد ومطارات أخرى لدعم نظام بشار الأسد بإرسال الأسلحة والعتاد والتجهيزات والمقاتلين لقتل السوريين.