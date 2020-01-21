شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة مسجد «مأرب» والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي، الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإيرانية على مسجد في محافظة مأرب اليمنية، شمال البلاد.

وأفادت مصادر طبية يمنية، بارتفاع حصيلة القصف الإرهابي إلى 111 قتيلا.

وأوضحت المصادر أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشحا للزيادة.

وأشارت المصادر إلى أن 68 جريحا بينهم مصابون حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.

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واستهدفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة معسكرا للاستقبال تابعا للقوات الحكومية، بالإضافة إلى مسجد شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا في حصيلة أولية.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومية 18 قتيلا.

ويتزامن الهجوم مع شن الحوثيين هجمات على مواقع القوات المشتركة بشتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وكانت مستشفيات مأرب قد ألقت في وقت سابق الأحد، نداء للتبرع بالدم نتيجة تزايد عدد الجرحى، الذي قدر بمائة وخمسين بعد استهداف الميليشيات الحوثية للمسجد في معسكر للجيش.