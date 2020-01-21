شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون سودانيون: وقف مسيرات «الإخوان» لمنع الفوضى والان نبدء بالتفاصيل

حذر مسؤولون سودانيون من مغبة التسامح مع المسيرات التي ظل يسيرها عناصر «الإخوان» وأنصار الرئيس المخلوع عمر البشير بالخرطوم والولايات تحت مسمى «الزحف الأخضر».

وأشاروا في تصريحات لـ«اليوم» إلى أن مسيرة مدينة ود مدني الأخيرة - ثاني مدن السودان- راح ضحيتها عدد من الأشخاص نتيجة استخدام العنف من قبل أنصار المعزول الإخواني.

» إجهاض الثورة

وأكدوا أن الحريات التي تتضمنها الوثيقة الدستورية لا تعني التسامح مع من يسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة، مشيرين إلى أن أنصار النظام السابق يحاولون خلق فوضى في المدن السودانية، لإضعاف الحكومة الانتقالية، غير أن سعيهم لن ينتهي وفقا لمخططاتهم ومؤامراتهم.

وطالبوا الحكومة بقطع الطريق أمام محاولات النظام البائد في إحداث الفوضى، مؤكدين أن تداعيات يوم الثلاثاء الماضي التي شهدت تمرد أفراد وضباط من قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن تجسد حقيقة أنهم سيظلون متربصين باستقرار الوطن، وأشادوا بحسم التمرد في مهده.

» دعاة الفتنة

وقال والي ولاية غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله: من منطلق مسؤولياتي الوطنية، أحذر دعاة الفتنة والمخربين من أية تحركات لزعزعة الأمن والاستقرار، عبر التظاهرات التي يخطط لها أنصار المخلوع بمدينة «الفولة» التابعة للولاية بداية فبراير المقبل.

وأضاف الوالي: إن أرواح المواطنين وممتلكات الدولة خط أحمر، مبينا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد سيتم تجاوزها بالصبر والتخطيط السليم، ولفت إلى أن المسيرات العشوائية أضرت بالبلاد كثيرا وتعتبر مهددا أمنيا للوطن والمواطنين. وتابع: ولا ننسى أن المندسين يستغلونها في زعزعة الأمن وترويع المواطنين.

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وأكد أن المطالب المشروعة يجب أن تقدم عبر القنوات الرسمية وليس بالفوضي وتعطيل المصالح العامة والخاصة، ودعا الوالي الجميع للعمل بالخروج بالوطن من الأزمات خاصة الأمنية والاقتصادية منها.

» منع التظاهرات

وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة صلاح حسن الطيب: إن تعليمات صدرت من لجنة الأمن والدفاع بمنع التظاهرات والمسيرات، لحين صدور تشريعات تنظمها، مؤكدا أنه قبل صدور هذه التشريعات غير مسموح بأي تجمع أو تظاهر، لأي جهة سواء أنصار نظام الرئيس المخلوع أو غيرهم.

وأضاف اللواء الطيب: إن أمر منع المظاهرات والمسيرات قصد منه التنظيم ومنع الفوضى، لا كبت الحريات وتكميم الأفواه، كما يزعم بعض مثيري الفتن.

من جانبها، قالت القانونية زحل محمد علي: نحن جميعنا نقف مع إشاعة الحريات التي من أجلها تفجرت الثورة، ولكن في حال مسيرات الزحف الأخضر يختلف الواقع تماما، لقناعة راسخة لدى الشعب السوداني بأن «الإخوان» يمثلون فئة يرفضها الشعب وهي تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وأشارت إلى أن واقعة تمرد «عمليات جهاز الأمن» لا تنفك عن مسيرات الزحف الأخضر، وقالت: كلها تسعى لضرب الاستقرار بالبلاد لإحداث فوضى، فأنصار المخلوع يعتقدون أنها لربما فتحت لهم مجالا للعودة إلى الحكم الذي فشلوا فيه على مدى 30 عاما.

» الانفلات الأمني

وقال المحلل السياسي د. محمد أحمد عمر: لا يمكن أن نؤيد تقييد الحريات بشكل مطلق، غير أن المسيرات التي خرجت في الخرطوم ومدينة ود مدني لأنصار النظام السابق بدت غير مبررة لجهة الأهداف المتعارف عليها، بل هي مسيرات تسعى لخلق واقع مغاير يمكنها من العودة مرة ثانية لسدة الحكم، وهو أمر أصبح في عداد المستحيلات نظرا لحالة الرفض الشعبي الواسع للنظام الإخواني البائد.

وأضاف د. عمر: ومثال؛ مسيرة مدينة ود مدني، استخدم فيها السلاح ما أدى لوفيات وإصابات متفاوتة، وهو مؤشر خطير، لذلك لابد للسلطات المختصة من التصدي لهذه الفوضى، وأشار إلى أن التمرد الذي شهدته قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن يوم الثلاثاء الماضي وتصدت له القوات المسلحة وحسمته في مهده، يوضح أيضا حجم تآمر فلول نظام البشير و«الإخوان».