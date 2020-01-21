شكرا لقرائتكم خبر عن قدمت تعازيها.. واشنطن تؤكد دعمها للشرعية والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الولايات المتحدة تعازيها للشعب اليمني والحكومة الشرعية في ضحايا الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي في مأرب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السفير تيم ليندر كينغ، بحضور سفير واشنطن لدى بلاده كريستوفر هنزل والوفد المرافق لهما، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين اليمنية والإقليمية.

وأكد المسؤولان استمرار دعم الولايات المتحدة ومساندتها للحكومة الشرعية، ودعمها لكل ما يخدم أمن واستقرار ووحدة اليمن.

» انتهاك الأعراف

وأدان وزير الخارجية اليمني بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي جامع معسكر تجمع اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مأرب مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى من منتسبي اللواء وبعض الوحدات الأخرى أثناء تأديتهم الصلاة، مؤكدا أن استهداف هذه الميليشيات للآمنين في دور العبادة، يمثل عملا إرهابيا جبانا يخالف كل الأعراف والقيم الدينية والإنسانية، ويكشف الوجه القبيح لهذه الجماعة الانقلابية، ويوصل رسائل واضحة للمجتمع الدولي بأن هذه الميليشيات ليست لديها أي نوايا حقيقية للانخراط في عملية السلام أو أي حرص على صون وحقن دماء اليمنيين.

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واستعرض الحضرمي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استمرار ممارسات الميليشيات الحوثية في ابتزاز المنظمات الدولية العاملة في صنعاء واختلاقها للعراقيل التي تزيد من معاناة المواطنين، واستمرارها في سرقة المساعدات الإنسانية بمختلف الطرق والحيل المبتكرة، منددا بالإجراءات التي فرضتها هذه الميليشيات لتقويض العملة الوطنية والتي تعمل من خلالها على زعزعة الوضع الاقتصادي الذي تحرص الحكومة على استقراره لتحسين أوضاع كافة المواطنين.

» اتفاق الرياض

ودعا الوزير اليمني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف صارمة والضغط على هذه الميليشيات؛ لردعها عن التلاعب بقوت ومصادر عيش المواطنين.

على صعيد آخر، استعرض الحضرمي مستجدات تنفيذ اتفاق الرياض، موضحا جهود الحكومة في هذا الصدد ومستعرضا الخطوات التي تم إنجازها في سبيل تنفيذ مصفوفة الاتفاق.

وشدد على أن الحكومة ماضية بكل عزم وصلابة نحو التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض، بدعم من قبل الأشقاء في المملكة، وضمانا لأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.