شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: هجوم مسجد «مأرب» يخدم أجندات قوى إقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الإثنين، الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مسجد بمعسكر تدريب للقوات الحكومية اليمنية الشرعية في محافظة مأرب مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم مدنيون فضلا عن إصابة العشرات.

وقال الأمين العام في بيان له أمس: إن الهجوم يأتي في توقيت دقيق بهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الفترة الماضية على الساحة اليمنية، ومن ثمَّ تعطيل أي تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلا من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات قوى إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط.

وأشار البيان إلى أن الهجوم والذي قد يكون الأكثر دموية منذ اندلاع الحرب اليمنية، يُشير مُجددا إلى محاولة أطراف خارجية تسخين الجبهة اليمنية لصرف الأنظار عما تواجهه من مُشكلات وتحديات داخلية.