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بلاغات جديدة ضد مدير المخابرات السودانية الأسبق

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كشف مصدر في نيابة الثراء الحرام السودانية لـ«اليوم»، عن تدوين 86 بلاغا جديدا يوم أمس، في مواجهة عدد من مسؤولي النظام السابق، وفي مقدمتهم مدير المخابرات الأسبق صلاح عبدالله الشهير بـ«قوش»، مبينا وجود العديد من الدعاوى القانونية ما زالت في مرحلة الفحص، وهي تشمل الثراء الحرام وغسل الأموال، واستغلال النفوذ.

وأوضح المصدر أن البلاغات التي دونتها نيابة الثراء الحرام بالخرطوم ضد مسؤولين في النظام السابق، بلغت حتى يوم أمس (86) بلاغا، تتعلق بتبديد موارد الدولة، مشيرا إلى أن أغلب البلاغات مسنودة بوثائق ومستندات، وهي تحت عملية الفحص تحقيقا للعدالة.

وأضاف: إن أبرز مَنْ دونت ضدهم بلاغات بنيابة الثراء الحرام هم: مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح محمد عبدالله الشهير بـ«قوش»، ووالي الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، بجانب قيادات في حزب المؤتمر الوطني المحلول منهم: الحاج عطا المنان وعبدالباسط حمزة، فضلا عن وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، مؤكدا رفض النيابة إطلاق سراحها بالضمان وفقا للعريضة التي تقدم بها الدفاع.

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