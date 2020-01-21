محمد بن سلمان والبرهان يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان والفريق أول البرهان.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات بين الرياض والخرطوم.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، مؤخرا، أن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأضافت أن السعودية تعمل على "إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة".