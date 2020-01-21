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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السودان.. قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بحفل زفاف الثلاثاء 21 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 15 شخصا في انفجار قنبلة "قرنيت" في محلية شرق النيل.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن رجلا رمى قنبلة قرنيت قرب حفل زفاف بمنطقة الشقلة بضاحية الحاج يوسف، أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين حالاتهم متفاوتة ، حيث تم إسعاف الجرحى في مستشفى "البان جديد". ووصلت الشرطة لموقع الحادث وباشرت عمليات التحري حول أسباب الانفجار ومصدره.

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