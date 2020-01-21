هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد قالت وسائل إعلام عراقية إن هجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. واشارت مصادر عراقية الى ان صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية الواقعة في ذات المنطقة قد انطلقت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

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