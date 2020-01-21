بومبيو: وجود "حزب الله" في فنزويلا غير مقبول

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن وجود "​حزب الله​" اللبناني على أراضي ​فنزويلا​ أمر غير مقبول، في اتهام ضمني للسلطات الفنزويلية بدعم الحزب.

وقال بومبيو خلال ​مؤتمر​ حول ​مكافحة الإرهاب​ عقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا، إن "​النظام الإيراني​ متواجد في فنزويلا بواسطة مجموعته المسلحة "حزب الله". هذا الأمر غير مقبول"، مندد في المناسبة بنشاط حركة "جيش التحرير الوطني" الكولومبية في فنزويلا.

وكانت المعارضة الفنزويلية أعلنت أمس الأحد، نيتها عرض أدلة تثبت ارتباط الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بـ"حزب الله".

وأضافت أنها تعمل على "وضع استراتيجيات وآليات التعاون" في سياق جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب والأطراف الممولة له