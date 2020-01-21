النشرة: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام المركبات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "​طريق ضهر البيدر​ سالكة حاليا امام المركبات الرباعية الدفع او تلك المجهزة بسلاسل معدنية"، مشيراً الى أن " ​طريق ترشيش زحلة​ سالكة حاليا امام المركبات الرباعية الدفع فقط".

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