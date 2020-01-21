النشرة: سقوط عامود كهرباء في شارع الجاموس مقابل قاروط ونجاة عائلة

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افادت معلومات لـ"النشرة" عن سقوط عامود كهرباء في شارع الجاموس بالضاحية الجنوبية مقابل محلات قاروط، وقد نجت عائلة كانت تمر بسيارة لحظة وقوع الحادث.
وذكرت معلومات ان جزء من العواميد ليست ضمن المواصفات المطلوبة، كما ان هناك تعدي من كابلات الاشتراكات التابعة للمولدات الخاصة على هذه العواميد، حيث يتم تحميله عدد كابلات اكبر مما يحتمل.
يذكر ان هناك عدة حوادث سقوط عواميد حصلت في السابق، وهذه ليست الحادثة الاولى.
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