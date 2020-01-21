سقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا في محيط السفارة الاميركية في بغداد

أعلن مصدر أمني عن سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء وسط ​بغداد​. وقالت مصادر بالشرطة العراقية لـ"رويترز" إن ثلاثة ​صواريخ​ كاتيوشا سقطت بالمنطقة الخضراء في بغداد التي تضم أبنية حكومية وبعثان أجنبية. وأوضحت المصادر أن الصواريخ الثلاثة أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد، مضيفة أن صاروخين منها سقطت قرب السفارة الأميركية.

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