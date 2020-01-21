ترمب سيلتقي برهم صالح وعمران خان في دافوس









اسماء السيد - واشنطن: يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترمب على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي نظيره العراقي برهم صالح ورئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني.

ويجري ترمب ايضا محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين والرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا، وفق ما افاد البيت الابيض الاثنين.

ويغادر ترمب واشنطن مساء الاثنين متوجها الى دافوس في زيارة تستمر يومين، فيما تبدأ الثلاثاء في واشنطن محاكمته امام مجلس الشيوخ سعيا الى عزله.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق منذ اغتيال واشنطن الجنرال الايراني قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني/يناير قرب مطار بغداد.

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وعلى الاثر، طالب البرلمان العراقي الحكومة بان تطلب سحب 5200 جندي اميركي ينتشرون في البلاد في اطار التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية.

ويبحث ترمب مع خان امكانات وقف اطلاق النار وتوقيع اتفاق سلام مع متمردي طالبان.

وعرضت طالبان اخيرا على الاميركيين وقفا موقتا لاطلاق النار ما قد يؤدي الى احراز تقدم في المفاوضات.