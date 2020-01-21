شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بالشأن الأفريقى يكشف انعكاسات القمة البريطانية على الاستثمارات بالقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محمود، الباحث في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن بريطانيا تلعب الآن دورا هاما بالغ الخطورة لدعم الاستثمار فى القارة الأفريقية، حيث تحاول مراجعة كافة علاقتها الدولية خصوصا بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والتعامل منفردة مع القضايا الدولية الاقتصادية والسياسية، متابعا: "بكل تأكيد تريد بريطانيا تأمين مصالحها واستثماراتها في القارة السمراء خلال الفترة المقبلة".

وقال الباحث فى كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، إن لندن تنظر إلى القارة الافريقية باعتبارها من القوة الرئيسية الفعالة وخصوصاً بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي فمن المنتظر عقد صفقات استثمارية بين دول القارة الأفريقية وبريطانيا.

وأشار إلى أن القمة البريطانية الأفريقية التى عقدت في العاصمة لندن تساهم في توطين التكنولوجيا بالقارة الأفريقية، حيث سيقام معرض على هامش فعاليات القمة للشركات البريطانية والأفريقية وخاصة في مجالات الأقمار الصناعية والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي، كما يمكن للاتحاد الافريقي الاستفادة من تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية للقارة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء القارة السمراء.

ولفت الباحث في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إلى أن القمة البريطانية الأفريقية، تأتي في إطار استمرار تعاون الاتحاد الأفريقي مع القوي العالمية والدول الصناعية، كما أن القمة جاءت في إطار جهود الاتحاد الأفريقي والانفتاح على العالم لتحقيق استراتيجية أفريقيا 2063.

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وفى وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حرص بلاده على الشراكة والتعاون مع دول القارة الأفريقية، موضحاً أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المملكة المتحدة بالاجتماع مع الدول الأفريقية.

وأشار "جونسون"، في كلمته بالقمة البريطانية الأفريقية المنعقدة في لندن، إلى أنه قد حان الوقت للعمل والشراكة والاستثمار مع أفريقيا، حيث إنه خلال توليه وزارة الخارجية قام بزيارات عديدة للدول الأفريقية، ولمس الحب من أفريقا تجاه المملكة المتحدة.

وأوضح "جونسون" أن بريطانيا ليست مجرد شريكاً لليوم فقط بالنسبة للدول الأفريقية، ولكن للغد والمستقبل والعقود القادمة، كاشفاً عن أنه خلال عام 2020 ستقوم بريطانيا بتحقيق الطموحات الخاصة بالنمو الاقتصادي، مؤكدا أنه في حال رغبت الدول الأفريقية في الاستثمار فلتتقدم للعمل مع المملكة والشركات البريطانية في كافة المجالات.