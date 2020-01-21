​الأطباء: صرف 100 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث طبيبات المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة قررت تقديم دعم لأسرة كل شهيدة من طبيبات المنيا بمبلغ 50 ألف جنيه، كما قررت دراسة حالات الطبيبات المصابات لتقرير الدعم الضروري لكل منهم طبقا للحالة.
وأضاف الطاهر، في بيان، أن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية قرر دعم آخر لأسرة كل شهيدة بمبلغ 50 ألف جنيه، كما قرر دعم كل مصابة بمبلغ 10 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء قررت دعم أسرة السائق وأسرة التباع، المتوفيين بالحادث، بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل منهما.
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