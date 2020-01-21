سقوط 3 صواريخ بمحيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء

سقطت 3 صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أفاد مصدر أمني، وسمع صوت صافرات إنذار المنطقة الخضراء، من دون أن يتسنّى على الفور معرفة ما إذا أدّى هذا القصف الصاروخي إلى وقوع خسائر أو أضرار، في حلقة جديدة من مسلسل الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق.



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