تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة تونسية جديدة

قالت الرئاسة التونسية، الاثنين، إن وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ كلف بتشكيل حكومة جديدة.

والفخفاخ قيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ذي التوجه الاشتراكي.

وسبق للفخفاخ أن شغل منصب وزير المالية في تونس.

كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019 وانسحب من الدور الأول.

والفخفاخ (48 عاماً) حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة وماجيستير إدارة الأعمال.

وعمل الفخفاخ من قبل في شركة الطاقة الفرنسية "توتال".

يأتي تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة بعد فشل الحكومة التي شكلها الحبيب الجملي في الحصول على دعم البرلمان في تصويت بالثقة في العاشر من يناير الجاري.

وأمام وزير المالية الأسبق، الآن، فترة شهر ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة. وإذا لم يفلح في ذلك، فستجرى انتخابات برلمانية جديدة.

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