إسرائيل تقرر هدم منازل في القدس للاستيطان

رام الله، غزة، عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي

تحت حماية الجيش الإسرائيلي اقتحم نحو مئة مستوطن من المتشددين أمس باحات المسجد الأقصى وقاموا بالتجول فيها وتلقوا معلومات مزيفة عن تاريخ المكان، وعما يسمى (الهيكل) المزعوم. فيما استشهد شاب فلسطيني متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال أثناء «مسيرات العودة» في غزة.

ودعا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إلى تكثيف الوجود الفلسطيني في باحات الأقصى، وإقامة الصلوات فيه للرد على إجراءات الاحتلال وسعيه لإفراغ الأقصى من الخطباء والعاملين بالمسجد، مؤكداً أن الحق الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية ثابت ولن يتغير. وأمس الأول، استهدفت إسرائيل رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري وسلمته قراراً بإبعاده عن الأقصى لأسبوع قابل للتمديد، ووجهت له تهمة «التحريض من خلال خطب الجمع وتعريض المواطنين للخطر».

ونظمت فعاليات في القدس أمس، احتجاجاً على قرار إسرائيل إغلاق مدرسة عبدالله بن الحسين الثانوية للبنات تدريجياً خلال العام الجاري، ونقل الطالبات إلى مدارس أخرى، وإلى ذلك، وضمن سعيها لتهويد المدينة المقدسة، سلمت إسرائيل أمس إنذارات بهدم وإخلاء 30 منزلاً وعمارة في مناطق مختلفة في القدس، فيما تقرر إخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان لمصلحة المستوطنين، وصدور أوامر بهدم 4 منازل في حي واد الحمص، وإخطارات بإخلاء 20 منزلاً في القدس القديمة. كذلك، أصدرت «المحكمة الإسرائيلية» أمس قراراً بهدم 4 منازل في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس تقع بالقرب من جدار الفصل العنصري. كانت قوات الاحتلال هدمت في 22 يوليو من العام الماضي 11 بناية تضم أكثر من 70 شقة في المنطقة.

وأعلنت عائلة الرجبي أمس أنها تقدّمت باستئناف ضد قرار محكمة إسرائيلية إخلاء منزلها.

وقالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية في بيان إن محكمة الصلح في القدس قررت في 19 يناير «طرد ناصر الرجبي وعائلته من منزلهم في حي بطن الهوى في بلدة سلوان» لمصلحة جمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية.

ومنزل عائلة الرجبي هو واحد من عشرات المنازل المهددة بالإخلاء لمصلحة جمعية «عطيرت كوهنيم» التي رفعت دعاوى قضائية ضد نحو 100 عائلة فلسطينية في الحي، وفقاً لمنظمة «السلام الآن». وبحسب المنظمة، فإن مطالبات المستوطنين في المبنى وغيره من المنازل تستند إلى أن الأرض تعود لمالكين يهود مزعومين منذ أواخر القرن التاسع عشر.

وكانت إسرائيل قد أنذرت مساء الأحد، أصحاب 22 منزلاً في حي باب السلسلة بالقدس، بإخلائها، بدعوى تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال ليلة الأحد وفجر أمس الاثنين 15 فلسطينياً، بينهم أب ونجله من بلدة جيوس قضاء قلقيلية، وأربعة آخرون من عدة بلدات في الخليل.

في غزة، استشهد شاب ظهر أمس متأثراً بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق برصاص الاحتلال، وقالت وزارة الصحة في بيان إن عامر منار الحجار (30 عاماً) استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة قطاع شرق غزة.