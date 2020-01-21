مصرع عشرات الحوثيين بمعارك مع الجيش اليمني

عقيل الحلالي (صنعاء)

أكدت مصادر عسكرية يمنية، أمس، مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية وأسر آخرين في رابع أيام المعارك المحتدمة مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي في مديرية نهم شمال شرق صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات التي اشتعلت في مواقع عديدة بنهم، فجر الجمعة، امتدت ليل الأحد الاثنين إلى «مجزر» المديرية الواقعة شمال غرب محافظة مأرب ومتاخمة لنهم.

وذكر مصدر عسكري في مأرب أن قوات الجيش أفشلت، ليل الأحد، محاولة التفاف لميليشيات الحوثي لقطع طرق إمدادات الجيش بين مديريتي مجزر ونهم، مشيراً إلى مقتل وأسر «العشرات» من عناصر الميليشيا خلال المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) بمصرع مالا يقل عن 13 عنصراً حوثياً بينهم القيادي الميداني، أبو ثابت الهاشمي، في «عملية استدراج ناجحة لمجاميع من ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حريب بجبهة نهم»، مؤكدة استمرار المعارك العنيفة في مناطق عديدة بنهم بين الميليشيات الحوثية وقوات الجيش «المسنودة بمقاتلات التحالف» الذي تقوده السعودية.

وأضافت أن أكثر من 23 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم في هجوم عنيف شنته القوات الحكومية في جبهة الميمنة (شمال) في نهم، لافتة إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن تدمير مدرعة وثلاث مركبات عسكرية تابعة للميليشيات.

كما تمكنت قوات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في نهم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية التي ذكرت أيضاً أن مقاتلات التحالف نفذت عدداً من الغارات على مواقع وتجمعات للميليشيا على امتداد جبهة نهم أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

وتحدثت وسائل إعلام يمنية، عن سقوط أكثر من 80 قتيلاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليومين الأخيرين من المعارك في نهم.

وعلى صعيد متصل، تجددت أمس الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في عدد من جبهات القتال في محافظة البيضاء.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، 4 غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة. وخلفت الضربات خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثي.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي، خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة أن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا تجمعات سكنية ومواقع عسكرية للقوات الحكومية المشتركة في مديرية التحيتا الساحلية جنوب المحافظة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.