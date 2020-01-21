مقتل عقيد في هجوم بوادي حضرموت

بسام عبدالسلام (عدن)

قتل 3 عسكريين بينهم عقيد في الجيش اليمني إثر هجوم استهدف موكباً حكومياً يضم قيادات عسكرية ومحلية كانت تمر قرب مدينة شبام بوادي حضرموت، جنوب شرق البلاد.

وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن موكبا يضم قيادات محلية وعسكرية في حضرموت بينهم الوكيل المساعد لوادي حضرموت الشيخ محمد بن جربوع الصيعري تعرض إلى كمين من قبل مسلحين مجهولين أثناء مرورهم في طريق عام بوادي سر.

وأوضح المصدر أن اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش والمسلحين ما أسفر عن مقتل عقيد عسكري يدعى عبدالعزيز الصوفي واثنين من الجنود إلى جانب إصابة 5 آخرين، لافتا إلى أن إلى أحد المسلحين قتل في المواجهات وأصيب اثنان آخريان.

وأوضح المصدر أن المهاجمين لاذوا بالفرار باتجاه مناطق نائية قريبة من موقع الهجوم في حين جرى إجلاء وكيل المحافظة وقائد اللواء 135 من موقع الكمين وإخراجهم من دون إصابتهم، مضيفا أن المسؤولين كانا في جولة تفقدية لوادي سر قبل أن يتعرضا لمحاولة اغتيال.

ودفعت قوات المنطقة العسكرية الأولى بتعزيزات عسكرية كبيرة صوب وادي سر لتعقب المهاجمين، وشرعت القوات بنصب عدد من الحواجز في مداخل ومخارج الوادي وشددت من إجراءات التفتيش.

وتحدثت مصادر محلية لـ«الاتحاد» أن العناصر المهاجمة تتبع قبيلة آل حريز وتتمركز في وادي سر ، مشيرة إلى أن القبيلة رفضت الانتشار العسكري الذي تنفذه وحدات تابعة لقوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت وطالبت برفع الاستحداثات التي تم نصبها خلال الفترة الماضية.