السعودية ترحب بالتعاون مع الأمم المتحدة في حقوق الإنسان

جنيف (وكالات) أعرب رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، عن ترحيب المملكة بالتعاون في مجال حقوق الإنسان مع مختلف أجهزة ولجان وآليات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال لقائه أمس في جنيف مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني في المفوضية جورجيت غانيون.

واستعرض العواد، خلال اللقاء، جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان والتطورات النوعية والإصلاحات التي تبنتها في هذا المجال بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، متطرقاً إلى جهودها التاريخية في دعم مبادرات ونداءات الأمم المتحدة الخاصة بمبادرات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعديد من الدول، والتي كان آخرها تصدّر المملكة الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2019م، حيث قدمت 968,4 مليون دولار بنسبة 28% من إجمالي المساعدات المقدمة، ومشاركتها خلال الأسبوع الجاري في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بلندن حيال الاستجابة الدولية للوضع الإنساني، ودعم خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بجمهورية السودان.

وأكد العواد حرص المملكة على دعم العمل الميداني للأمم المتحدة، مستشهداً بما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من جهود في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، سواءً عن طريق الشركاء الأمميين أو الإقليميين أو عبر فرق المركز الميدانية التي تقدم الدعم المباشر.

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