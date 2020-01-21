المحكمة الاتحادية: لا قرار بخروج القوات الأجنبية أو بقائها

بغداد (د ب أ) أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، أنها لم تصدر أي قرار بخصوص خروج أو بقاء القوات الأجنبية. وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان صحفي، إن المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر أي قرار بخصوص خروج القوات الأجنبية من العراق أو بقائها.

وكانت بعض الكتل السياسية هددت في وقت سابق بأنها ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للحكم بشأن شرعية وجود قوات أجنبية في البلاد.

وصوت مجلس النواب العراقي في الخامس من الشهر الجاري في جلسة استثنائية على قرار يلزم الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.

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