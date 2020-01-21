قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الاثنين، تكليف وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة، وذلك بعد لقائه بثلاثة أسماء رشحتها أحزاب وكتل برلمانية للمنصب.
وكان سعيد قد تلقى ثمانية وثلاثين مراسلة من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير الممثلة، تضمنت ما يفوق عشرين مرشحاً.
غير أنه لم يلتقِ مساء السبت إلا المرشحين الأكثر تداولاً في مراسلات الترشيح، وهم الفخفاخ، ومحمد الفاضل عبد الكافي، وحكيم بن حمودة.
وكان الفخفاخ، تولى حقيبة السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي.
كما تم تعيينه في مارس/ آذار 2013 مجددا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض. علما بأنه دخل إلى عالم السياسة بالانخراط في حزب "التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات".
وينتمي الفخفاخ لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب غير ممثل في البرلمان. وخاض انتخابات الرئاسة، العام الماضي، لكنه لم يحصل على أكثر من 11 ألف صوت من أصل نحو 3.4 ملايين ناخب.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يكلف وزير المالية السابق "إلياس الفخفاخ" بتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.