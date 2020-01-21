الرئيس التونسي يكلف وزير المالية السابق "إلياس الفخفاخ" بتشكيل الحكومة

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الاثنين، تكليف وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة، وذلك بعد لقائه بثلاثة أسماء رشحتها أحزاب وكتل برلمانية للمنصب.



وكان سعيد قد تلقى ثمانية وثلاثين مراسلة من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير الممثلة، تضمنت ما يفوق عشرين مرشحاً.



غير أنه لم يلتقِ مساء السبت إلا المرشحين الأكثر تداولاً في مراسلات الترشيح، وهم الفخفاخ، ومحمد الفاضل عبد الكافي، وحكيم بن حمودة.



وكان الفخفاخ، تولى حقيبة السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي.



كما تم تعيينه في مارس/ آذار 2013 مجددا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض. علما بأنه دخل إلى عالم السياسة بالانخراط في حزب "التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات".

وينتمي الفخفاخ لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب غير ممثل في البرلمان. وخاض انتخابات الرئاسة، العام الماضي، لكنه لم يحصل على أكثر من 11 ألف صوت من أصل نحو 3.4 ملايين ناخب.