كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يرحب بقراري كولومبيا وهندوراس حول "حزب الله" اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أنه رحب بقراري دولتي كولومبيا وهندوراس بتصنيف حزب الله اللبناني كـ"منظمة إرهابية".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرحب بقيام كولومبيا وهندوراس بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية".

​وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إن نتنياهو قال "كولومبيا وهندوراس انضمتا اليوم إلى إسرائيل والولايات المتحدة في كفاحنا ضد الإرهاب العالمي، وهذه هي خطوة هامة وأدعو دولا أخرى إلى الانضمام إلى هذه الخطوة".

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وقال نائب وزير الأمن في هندوراس، في وقت سابق من اليوم، إن "حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيفها لجماعة حزب الله بأنها منظمة إرهابية"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف سوازو: "نعلن حزب الله منظمة إرهابية وسندرجه في سجل للأشخاص والمؤسسات التي لها صلة بالأعمال الإرهابية وبتمويلها".

وذكر رئيس غواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي، الأسبوع الماضي، أنه "يعتزم أيضا تصنيف حزب الله جماعة إرهابية إضافة إلى إبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في القدس".

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي "إسرائيل كاتس"، قرار حكومة هندوراس بأنه "خطوة مهمة في الحرب العالمية على الإرهاب"، وقال: إنه "استند إلى خطوات مماثلة اتخذتها في الأشهر الماضية بريطانيا والأرجنتين ودول أخرى، وأحيي حكومة هندوراس على قرارها المهم بإعلان حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليه".