كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا.. محامو ترامب يدعون الكونجرس إلى تبرئته "فورًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، دعوة إلى مجلس الشيوخ (الكونجرس) المكلف محاكمته سعياً إلى عزله، لتبرئته "فورا".

وكتب محامون الرئيس الأمريكي في مذكرة مكونة من 110 صفحة سلمت الإثنين للكونجرس، أن هذه المحاكمة التي تبدأ فعليًا يوم غدًا الثلاثاء، تشكل "إنحرافًا خطيرًا للدستور"، معتبرين أن "على مجلس الشيوخ أن يرفض القرار الاتهامي ويبرئ الرئيس فورا".

ورداً على سؤال عن الاستراتيجية التي سينتهجها الفريق لضمان هذه التبرئة السريعة، رفضت مصادر قريبة منه الخوض في التفاصيل.

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وقال أحد هذه المصادر: إننا "نحاول الإثبات أن هذه التهم لا أساس لها في شكل واضح، مما يعني أن لا حاجة حتى إلى المضي قدما، يمكن رفض التهم منذ البداية"، منددًا بعملية "غير شرعية منذ البدء"، مضيفاً أن "الرئيس لم يرتكب أي فعل سيئ"، معتبراً أن أي شاهد تم الاستماع إليه خلال التحقيق الذي أجراه مجلس النواب لم يؤكد الاتهامات المباشرة بحق ترامب.

ويتهم الرئيس الأمريكي بأنه طلب من أوكرانيا التحقيق في شأن المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمنافسته في انتخابات نوفمبر الرئاسية جو بايدن، وأنه ضغط على كييف مشترطًا البدء بهذا التحقيق للإفراج عن مساعدة عسكرية حيوية لكييف.

ولهذا السبب، اتهمه البرلمان الذي يهيمن عليه الديمقراطيون في ديسمبر باستغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس، آخذا عليه عدم التعاون مع التحقيق البرلماني بهدف "عزله"، ولكن الجمهوريين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ يدعمون الرئيس ويضمنون له تاليا البراءة.