شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال سبعة أشخاص في فرنسا بسبب مؤامرة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مصدر أنه تم إلقاء القبض على سبعة رجال أمس الاثنين في بريتاني غربي فرنسا للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لشن هجوم إرهابي.

وقال المصدر المقرب من جهة التحقيق إنه يشتبه أيضا في أن الرجال السبعة خططوا للسفر إلى مناطق تنشط فيها الجماعات الإرهابية.

يذكر أن فرنسا في حالة استنفار شديد تحسبا لأي هجمات إرهابية منذ وقوع سلسلة من الهجمات العنيفة معظمها زعم تنظيم (داعش) مسؤوليته عنها، وأودت بحياة أكثر من 230 شخصا منذ عامي 2015 و.2016

ومنذ ذلك الحين لقي 18 شخصا آخرين حتفهم على أيدي مهاجمين مختلفين يعملون بمفردهم.