قمع القطريين وكذب أردوغان.. الشنرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 20يناير /كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
على الصعيد السياسي تقرأون: تفاصيل مؤامرة نظام تميم لقمع حريات القطريين، السراج يكذّب أردوغان ويعترف بوجود مرتزقة سوريين بطرابلس، إيران تعين مسؤول تسليح مليشيا حزب الله نائبا لخليفة سليماني، ترامب يحث "الشيوخ" على رفض مساءلته ويصفها بإهانة للدستور.
وفي الاقتصاد، أسهم أوروبا تتراجع قبل أول اجتماع للمركزي في 2020، بريطانيا تطلب مساعدة البنوك المحلية لبيع صكوك إسلامية، دولتان تستحوذان على ثلث استثمارات العالم في السندات الأمريكية.
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