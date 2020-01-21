بوينج تسعي لاقتراض 10 مليار دولار لتعويض خسائرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365

قال مصدر الاثنين إن بوينغ في محادثات مع بنوك بشأن اقتراض عشرة مليارات دولار أو أكثر وسط زيادة في التكاليف للشركة الأمريكية لصناعة الطائرات بعد تحطم اثنتين من طائراتها 737 ماكس.



وأوردت محطة تلفزيون (سي ان بي سي) الأنباء أولا، حيث نقلت عن مصادر قولها إن بوينغ قامت حتى الآن بتأمين ما لا يقل عن ستة مليارات دولار من بنوك وإنها تتحدث مع بنوك أخرى حول المزيد من المساهمات.

وأكد مصدر نبأ المحادثات لرويترز، لكن لم يتضح حتى الآن حجم الأموال التي ستسعى بوينج لجمعها وهل ستمضي قدما في خطة لبيع سندات جديدة.

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وذكرت رويترز يوم الجمعة أن إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة من غير المرجح في الوقت الحالي أن توافق على عودة الطائرة 737 ماكس للتحليق في الجو حتى مارس/ آذار. لكن ذلك قد يتأخر حتى أبريل نيسان أو لفترة أطول.

وأكدت بوينغ اليوم أنها أوقفت بشكل مؤقت انتاج طائرات 737 ماكس في ولاية واشنطن في الأيام القليلة الماضية. وكانت الشركة قالت في ديسمبر كانون الأول إنها ستوقف الإنتاج في وقت ما هذا الشهر.

وقدرت بوينغ تكاليف وقف تحليق طائرات 737 ماكس بأكثر من تسعة مليارات دولار حتى الآن ومن المتوقع أن تكشف عن تكاليف إضافية كبيرة في نتائجها للربع الرابع التي ستصدر في 29 يناير/ كانون الثاني.

ويقدر محللون أن بوينغ تخسر حوالي مليار دولار شهريا بسبب وقف تحليق طائرات 737 ماكس.

وأعلنت بوينغ أيضا الأسبوع الماضي عن أسوأ طلبيات سنوية في عقود، وأدنى أعداد لتسليمات الطائرات في 11 عاما.