شكرا لقرائتكم سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقطت 3 صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، وفق مصادر "العربية/الحدث".

كما سُمع صوت صافرات إنذار المنطقة الخضراء، من دون أن يتسنّى على الفور معرفة ما إذا أدى هذا القصف الصاروخي إلى وقوع خسائر أو أضرار.

إلى ذلك أشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات إنذار من السفارة الأميركية.

من جانبها، قالت مصادر بالشرطة العراقية لرويترز إن الصواريخ الثلاثة أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد، موضحة أن صاروخين منها سقطا قرب السفارة الأميركية.