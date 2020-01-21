افاد مراسل "​الخليج 365​" ب​البقاع​ بأن "​الجيش اللبناني​ دخل إلى ​بلدة حورتعلا​ واقام عددا من الحواجز الثابتة على خلفية الاشتباكات المسلحة بين شبان من آل المصري". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش يدخل حورتعلا ويقيم عددا من الحواجز الثابتة على خلفية الاشتباكات بالبلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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